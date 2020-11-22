ترامب يطلب إعادة فرز الأصوات فى ولاية جورجيا

جدة - نرمين السيد - وقال سكرتير الشؤون الخارجية فى ولاية جورجيا، براد رافينسبرجر فى بيان له: "لأن الفارق أقل من 0.5%، بإمكان الرئيس أن يطلب إعادة فرز للأصوات بعد تصديق النتائج، عملية الفرز هذه ستجرى عبر إعادة مسح أوراق الاقتراع"، حسب قوله.
وأُعلن بايدن الفائز فى ولاية جورجيا بعد المصادقة على النتائج الجمعة، بعد أن حصد 12 ألفا و670 صوتا متفوقا بفارق 0.2% على ترامب.
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