لليوم الخامس.. كوريا الجنوبية تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالى، وسط تحذيرات المسؤولين من إمكانية فرض قواعد أكثر صرامة إذا استمر تصاعد حالات الإصابة فى تهديد العاصمة سيول المكتظة بالسكان والمناطق المحيطة بها.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رصد 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل أمس السبت، نزولاً من 386 حالة تم تسجيلها فى اليوم السابق، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ أغسطس الماضى.

بينما حذر المسؤولون الكوريون من احتمالات رفع مستوى إجراءات التباعد الاجتماعى إذا لم ينخفض ​​عدد الإصابات بشكل كبير. وقال مسؤول فى الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، أمس، إن "البلاد تمر بمنعطف خطير، وقد تواجه تفشيًا كبيرًا على مستوى البلاد يتجاوز موجتين سابقتين من الإصابات إذا فشلت فى منع الانتشار الحالى".

وعلى الرغم من تشديد كوريا الجنوبية إرشادات الوقاية يوم الخميس الماضى، ودعوة رئيس الوزراء تشونغ سى كيون أول أمس الجمعة إلى إلغاء جميع التجمعات الاجتماعية،

وما زالت سلطات كوريا الجنوبية تسمح للحانات والنوادى الليلية والخدمات الدينية والمسابقات الرياضية بمواصلة نشاطها مع فرض قيود على عدد الحاضرين، على الرغم من تشديد إرشادات الوقاية منذ أول أمس الخميس، ودعوة رئيس الوزراء تشونغ سى كيون إلى إلغاء جميع التجمعات الاجتماعية.