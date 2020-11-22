إصابة شخصين فى إطلاق نار وحريق هائل بولاية نبراسكا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "أوماها وورلد هيرالد" الأمريكية، فقد وصلت أكثر من 20 سيارة شرطة إلى موقع الحادث، حيث أصيب شخصان على الأقل، هما: رجل فى الـ27 من عمره، وفتاة تبلغ 17 عامًا.

وأشارت التقارير إلى أنه بالتزامن مع الحادث، اشتعل حريق هائل فى شاحنة مليئة بالألعاب النارية التى اشتعلت فيها النيران خارج المطعم.

ووصلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث والحريق، حيث أكد المسؤولون نقل شخص واحد إلى "نبراسكا ميدسن"، موضحين أنه كان فى حالة حرجة.