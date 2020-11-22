إصابات كورونا فى الهند تتخطى 9 ملايين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 45 ألفا و209 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 9 ملايين و95 ألفا و807 إصابة.





وبحسب الوزارة، تم تسجيل 501 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى حصيلة الوفيات 132 ألفا و726 وفاة.

وأشارت الصحة الهندية، إلى وجود 440 ألفا و962 حالة إصابة نشطة بالفيروس فى البلاد حتى الآن، موضحة أن إجمالى عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى هذه اللحظة 8 ملايين و521 ألفا و617 شخصا.