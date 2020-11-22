زلزال بقوة 6.2 درجة يقع قبالة ساحل وسط تشيلى

جدة - نرمين السيد - قال المركز الأوروبى المتوسطى لعلم الزلازل (EMSC)، اليوم الأحد إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع قبالة ساحل وسط تشيلي.



جدة - نرمين السيد - قال المركز الأوروبى المتوسطى لعلم الزلازل (EMSC)، اليوم الأحد إن زلزالا قوته 6.2 درجة وقع قبالة ساحل وسط تشيلي. وقال المركز إن الزلزال وقع على بعد 162 كم شمال غربى مدينة تالكا. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

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