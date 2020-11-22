ترامب: هناك آلاف الأصوات المزورة تكفى لقلب نتيجة 4 ولايات

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" : "لماذا يشكل جو بايدن مجلس الوزراء بهذه السرعة بينما وجد المحققون التابعون لى مئات الآلاف من الأصوات المزورة، بما يكفى لقلب 4 ولايات على الأقل، وهذا بدوره كافٍ للفوز فى الانتخابات؟ نأمل أن يكون لدى المحاكم أو الهيئات التشريعية شجاعة لفعل ما يجب القيام به للحفاظ على نزاهة انتخاباتنا، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. العالم يشاهد".

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق، أن "جو بايدن فاز بسبب تزوير الانتخابات"، مضيفا أن التصويت عبر البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

يشار إلى أن أنصار الرئيس دونالد ترامب، اجتمعوا فى شوارع واشنطن العاصمة لدعم تحدياته القانونية الطويلة لإلغاء فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.