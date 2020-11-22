مقتل أمريكى برصاص الأمن فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مسؤول أمنى رفيع المستوى فى بوركينا فاسو، إنه "حادث مؤسف، وكان هذا المواطن الأمريكى يتجول أمام معسكر بابا سى العسكرى فى الضاحية الجنوبية لواغادوجو"، لافتًا إلى أن تحركاته بدت مريبة.
وأوضح المصدر أنه "أمام رفضه الانصياع للأوامر ثم محاولته الهرب، أطلقوا عيارات تحذيرية أصابته فى أطرافه (السفلية). وتم نقله على الفور إلى مركز صحى حيث لكنه توفى للأسف".
وبحسب الوكالة، قال مصدر من السفارة الأمريكية فى بوركينا فاسو: "يمكننا تأكيد موت مواطن أمريكى فى واغادوجو"، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
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