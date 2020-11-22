رسالة ردع إلى إيران .. واشنطن تنشر قاذفات «B-52» فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكى، أنها نشرت قاذفات "B-52" فى الشرق الأوسط أمس السبت، وهى القاذفات المعروفة باسم ستراتوفورتريس بعيدة المدى التى تعمل بالطاقة النفاثة، والقادرة على حمل 70 ألف رطل من الأسلحة، فى خطوة التى اعتبرتها الصحافة الأمريكية "رسالة مباشرة إلى طهران".





ووفقًا لصحيفة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت القيادة الأمريكية إن "أطقم قاذفات (B-52) بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار فى مهلة قصيرة، من أجل ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها"، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن المهمة تساعد أطقم القاذفات فى التعرف على المجال الجوى للمنطقة ووظائف التحكم.

وبحسب تقرير آخر لقناة "الحرة"، أوضحت القيادة المركزية للجيش الأمريكى أن "الولايات المتحدة لا تسعى لإحداث أى صراع، لكنها لا تزال ملتزمة بالاستجابة لأى طارئ حول العالم"، مؤكدة أيضًا على التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة والتبادل التجارى فى جميع أنحاء المنطقة وحمايتها.

وجاء فى البيان الصادر عن القيادة الأمريكية: "تثبت المهمة المستمرة قدرة الجيش الأمريكى على نشر القوة الجوية القتالية فى أى مكان فى العالم فى غضون وقت قصير، والاندماج فى عمليات القيادة المركزية للمساعدة لأجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمى".

وتأتى الخطوة الأمريكية الهامة بعد ورود تقارير تؤكد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التقى كبار مساعديه للأمن القومى، وطلب منهم خيارات لبدء هجوم على إيران.

وبحسب هذه التقارير، فقد سأل ترامب مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووى رئيسى فى إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

ومن جانبه، قال قائد سلاح الجو التاسع فى سلاح الجو المركزى الأمريكى، الفريق جريج جويلوت، إن مهمة قوة القصف الجوى تسليط الضوء على قدرات القوات الجوية الأمريكية القوية والمتنوعة التى يمكن إتاحتها بسرعة فى منطقة القيادة المركزية.

وأشار جويلوت إلى أن "مسألة القدرة على تحريك القوات بسرعة داخل وخارج وحول مسرح الميدان للسيطرة وأخذ زمام الأمور، هى المفتاح لردع أى عدوان محتمل".