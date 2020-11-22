دونالد ترامب: المحققون وجدوا آلاف الأصوات المزورة تكفي لـ”قلب” نتيجة 4 ولايات

هاجم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، منتقدا قيامه بالبدء في تشكيل إدارته بالوقت الحالي رغم عدم إعلان النتائج النهائية للانتخابات، قائلا عبر حسابه بموقع "تويتر" : "لماذا يشكل جو بايدن مجلس الوزراء بهذه السرعة بينما وجد المحققون التابعون لي مئات الآلاف من الأصوات المزورة، بما يكفي "لقلب" 4 ولايات على الأقل، وهذا بدوره كافٍ للفوز في الانتخابات؟ نأمل أن يكون لدى المحاكم أو الهيئات التشريعية شجاعة لفعل ما يجب القيام به للحفاظ على نزاهة انتخاباتنا ، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها. العالم يشاهد".

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الفيدرالية بولاية بنسيلفانيا الأمريكية دعوى قضائية لفريق ترمب القانوني لمنع المصادقة على نتائج فرز الأصوات بالولاية.

ورفض القاضي الاتحادي، ماثيو بران، الدعوى التي أقامتها حملة الرئيس دونالد ترامب بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، حيث وصف القضية بأنها "حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات".

ويرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن ، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا ليبقى في البيت الأبيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة حيث قال مايك بومبيو ، وزير الخارجية ، قبل أيام: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب الثانية".