رقم صادم.. روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بـ كورونا لليوم الثاني

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجّلت روسيا لليوم الثاني أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال أمس.

وذكرت السلطات الصحية الروسية، أنها رصدت 24.318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة إصابات يومية شهدتها البلاد منذ بدء الجائحة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد إلى 2,089,329.

كما سجلت روسيا 401 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 36,179 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن وصول لقاح "إيبيفاك كورونا" ضد كوفيد-19، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي "فيكتور"، إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بعد تسجيله. ووفقا لـ "سبوتنيك انتناشيونال"، قالت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، آنا بوبوفا، في منتدى عبر الإنترنت حول البيانات العلمية الجديدة حول كوفيد-19: "تم تسجيل لقاح إيبيفاك كورونا في 13 أكتوبر، وتجري حاليا تجارب المرحلة الثالثة بعد التسجيل". وفي منتصف شهر أكتوبر، سجلت روسيا لقاحها الثاني لفيروس كورونا، إيبيفاك كورونا، الذي طوره مركز أبحاث فيكتور. ومن المقرر التداول المدني للقاح إيبيفاك في 1 يناير 2021، وفقًا لبيانات من شهادة تسجيل اللقاح المنشورة في سجل الأدوية الحكومي. وفي 11 أغسطس الماضي، سجلت روسيا أول لقاح في العالم لفيروس كورونا، والمعروف باسم "سبوتنيك V"، الذي طوره معهد أبحاث "جمالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتسابق فيه عدد من الدول لإصدار اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا وكان من بينهما "فايزر" و"مودرنا"،

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" المنتجة للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن سعر جرعات اللقاح بالنسبة للحكومات.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، ستفرض "مودرنا" على الحكومات ما بين 25 دولارًا و37 دولارًا لكل جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، اعتمادًا على الكمية المطلوبة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل.

وقال ستيفان بانسل: "لقاحنا يكلف تقريبًا نفس تكلفة لقاح الأنفلونزا، والذي يتراوح بين 10 دولارات و 50 دولارًا".

وأضاف بانسل: "لم يتم التوقيع على أي شيء حتى الآن ، لكننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.. نريد أن نصل إلى أوروبا ونجري محادثات بناءة" ، مضيفًا أنها كانت مجرد مسألة أيام حتى يصبح العقد جاهزًا".

وأعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية، الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية من الممكن أن تأذن باستخدام لقاح الشركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في حال جاءت نتائج الاختبارات السريرية التي تجريها الشركة إيجابية، والتي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر الجاري.

وبدأت مودرنا اختبارات تضم 30 ألف مشارك في يوليو الماضي، لمعرفة مدى فعالية اللقاح الذي تنتجه ومدى أمانه.

وصممت الشركة الأمريكية لقاحها بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وبدأت الاختبارات البشرية في مارس مع البدء أيضًا في توسيع إنتاج الجرعات.

وأظهرت الدراسات الأولية للقاح أنه نتج عنه استجابة مناعية لدى المتطوعين للاختبارات السريرية، وأنه كان آمنًا بشكل عام.

وتخطط الشركة لإنتاج نحو 20 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية هذا العام وما لا يقل عن 500 مليون جرعة في العام المقبل.