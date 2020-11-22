قيادة الجيش الأمريكي ينشر قاذفات ”B-52” فى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أنها نشرت قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط ،وأضافت في بيان أن أطقم "B-52" الجوية أنجزت مهمة الانتشار "في مهلة قصيرة" من أجل "ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".
كما لفتت إلى أن هذه المهمة تساعد أطقم ال قاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.
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