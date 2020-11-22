بومبيو: نبني تحالفاً لوقف خطر إيران على المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هناك دولًا عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع شبكة "العربية"، أن بلاده تسعى لتحقيق السلام في المنطقة مع الأخذ بالحسبان خطر إيران.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، تقوم بما قامت بها الإدارات الأمريكية السابقة في التفاعل مع قضايا المنطقة.

ولفت إلى أن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران، مؤكدا أن واشنطن ستقوم بالدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وأوضح بومبيو أن أمريكا كانت تتطلع لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت.

ولفت بومبيو إلى أن سياسة الولايات المتحدة ثابتة تجاه إيران، موضحا أن واشنطن شكلت تحالفا للتعامل مع إيران ضمن استراتيجتنا في الشرق الأوسط، كما تمكن من القضاء على داعش في العراق وسوريا.

وأكد أن واشنطن تبني تحالفا لمنع إيران من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لطهران.

واستطرد أن الإجراءات ضد ميليشيات إيران في العراق سنحددها لاحقا، مؤكدا أن وجود القوات الأمريكية في العراق يهدف لدعم حكومة المالكي لبناء عراق مزدهر.

يذكر أن إسرائيل وقعت مع الإمارات والبحرين، اتفاقا للسلام برعاية أمريكية، حيث أقيم احتفالا في البيت الأبيض ترأسه الرئيس المتنهية ولايته دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد في وقت سابق، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيبقى على إيران في عزلة حتى تقوم بتغيير سلوكها.

وقال بومبيو في لقاء مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن الولايات المتحدة ساعدت في تحقيق اتفاقيات السلام الأخيرة.

في نفس السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة، مشيرا إلى أنه تم توقيع 3 اتفاقيات سلام في خلال 6 أسابيع فقط.

وأضاف أن الاتفاق الذي تم بين البحرين وإسرائيل، لم يكن يتم توقيعه إلا بدعم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعرب نتنياهو عن تقديره لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودوره الكبير في دعم إسرائيل.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والبحريني عبد اللطيف الزياني اليوم.