نشر الحرس الوطني في إل باسو الأمريكية بسبب كورونا

نشرت السلطات الأمريكية جنودا من الحرس الوطني في ولاية تكساس بمقاطعة إل باسو، للمساعدة في أزمة مشرحة المقاطعة، وذلك في ظل مكافحة الولاية لمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات كذلك، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

تم نشر فريق مكون من 36 جنديًا من الحرس الوطني "لتوفير دعم للقائمين على أمر المشرحة، وفقًا لقسم إدارة الطوارئ في تكساس.

قال المتحدث باسم المقاطعة سيث كريستنسن، إنه تم حشد الفريق "بعد الانتهاء من تقييم للوضع على الأرض في محافظة إل باسو هذا الأسبوع".

ذكر عمدة إل باسو دي مارجو في بيان على تويتر "نظرًا لأننا شهدنا زيادة سريعة في الحالات فإننا للأسف نشهد أيضًا ارتفاعًا في الوفيات. لقد عملنا بشكل وثيق مع دور الجنازات ومستودعات الجثث للمساعدة في زيادة السعة وتنسيق الموارد".

أضاف "ستزودنا إدارة الحرس العسكرية بالأفراد المهمين لتنفيذ خطة إدارة عمليات نقل الوفيات ونحن ممتنون جدًا لهم على دعمهم المستمر".

وتم استدعاء الحرس الوطني في تكساس ليحل محل السجناء الذين جندتهم إل باسو في وقت سابق من هذا الأسبوع لنقل جثث ضحايا فيروس كورونا للتخفيف المؤقت عن الموظفين المرهقين من كثرة الحالات.

صنفت التقارير إل باسو ، كإحدى النقاط الساخنة لـ Covid-19 في تكساس ،بــ1074 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 وثماني وفيات أمس، و سجلت المقاطعة ما مجموعه 853 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا ، وفقًا للوحة القيادة التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة .

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يوم السبت 12 مليون حالة - بزيادة أكثر من مليون حالة في أقل من أسبوع، هذا علاوة على أكثر من 255000 حالة وفاة منذ بدء الوباء ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وأبلغت ولاية ميسيسيبي عن 1972 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 يوم السبت ، وهي أعلى قفزة في يوم واحد في الإصابات منذ بدء الوباء.

تم تسجيل الذروة السابقة البالغة 1775 حالة في 30 يوليو ، وفقًا لمدير الاتصالات الصحية بوزارة ولاية ميسيسيبي ليز شارلوت.

كما شهدت الولاية 15 حالة وفاة بالفيروس يوم السبت ، ليرتفع عدد القتلى إلى 3657. وقد أبلغت عن إجمالي 142401 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن ، وفقًا لوزارة الصحة.

حاليًا ، يوجد 897 مريضًا بفيروس كورونا في مستشفيات الولاية ، من بينهم 223 في وحدة العناية المركزة (ICU) .