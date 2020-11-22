نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية قوتها 5.2 ريختر تضرب ولاية سكيكدة بالجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية سكيكدة شمال شرقي الجزائر، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي، عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 4 هزات ارتدادية ضربت محافظات في شرق وغرب البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في محافظات بشرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة، الأربعاء.

في حدود الساعة 16:17 بتوقيت غرينيتش، الأربعاء، سُجِّلت هزة أرضية بمحافظة باتنة بلغت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر حُدد مركزها بمنطقة "لازرو" الواقعة على بعد 8 كيلومترات عن المدينة.

وفي اليوم ذاته، وفي تمام الساعة 07:22 بتوقيت غرينيتش اهتزت الأرض بالعاصمة الجزائرية بلغت شدتها 3.2 درجة، وحدد مركزها بمنطقة عين البنيان.

وسُجلت هزة أرضية بمحافظة بجاية (شمال شرق)، في حدود الساعة 12:45 بتوقيت غرينيتش، بلغت شدتها 3.9 درجة، حدد مركزها بمنطقة "أوقاس" الساحلية.

والثلاثاء، سجلت محافظة مستغانم الواقعة غربي البلاد هزة ارتدادية بلغت قوتها 3.2 درجة في حدود الساعة 23:32 بتوقيت غرينيتش، حدد مركزها بمنطقة "عين بو دينار".