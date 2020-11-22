أخيرا.. موديرنا تعلن "رسميا" سعر لقاحها المنتظر

بعد انتظار وترقب داما لفترة طويلة كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، الأحد، عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركته، والذي حقق نتائج واعدة جدا بمرحلة التجارب، وينتظر العالم طرحه خلال أسابيع قليلة.

وقال بانسل لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية أن "موديرنا" ستحدد للحكومات سعرا يتراوح ما بين 25 و37 دولارًا لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتمادا على الكمية المطلوبة.

ونقل عنه قوله: "لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذي يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا"، وفق ما أوردت "رويترز".

والاثنين الماضي، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في المحادثات مع الشركة، إن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع "موديرنا" لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولارًا للجرعة.

وقال بانس: "لم يتم توقيع أي شيء حتى الآن، لكننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية، مضيفًا أنها "مسألة أيام" حتى يكون العقد جاهزا.

وكشفت موديرنا أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناءً على بيانات مؤقتة عن تجارب إكلينيكية بلغت مرحلة متأخرة، لتصبح الشركة الأميركية بذلك المطور الثاني الذي يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير، بعد شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتيك".

ويجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع "موديرنا" بشأن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا على الأقل منذ يوليو الماضي، بحسب ما أوردت "رويترز".