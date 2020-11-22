الصحة العالمية تحذر أوروبا من موجة كورونا ثالثة بداية العام المقبل

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا، إن "موجة ثالثة من الجائحة فى أوروبا من المتوقع أن تبدأ أوائل عام 2021"، مضيفا أنه "إنه إذا كررت الحكومات التقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة قاتلة"، وذلك حسب وصفه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.