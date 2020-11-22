صالح: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابول إلى 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - قال نائب الرئيس الأفغانى، أمر الله صالح، اليوم الأحد، إن حصيلة القتلى فى الهجوم بقذائف الهاون على العاصمة كابول، أمس السبت، ارتفع إلى 10 أشخاص، مضيفًا أن 51 شخصًا آخرين أصيبوا فى الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.





وكان تنظيم داعش الإرهابى أعلن مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية، قائلاً إن المنطقة الخضراء بالمدينة كانت الهدف الرئيسى. كما أوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أن 23 قذيفة سقطت فى العديد من المناطق المأهولة بالسكان فى العاصمة، مؤكدًا أن المنطقة الخضراء فى كابول هى مكان محصن بشكل كبير، حيث تقع سفارات ومقر حلف شمال الأطلسى "ناتو". وأضافت وزارة الداخلية، أنه تم إطلاق صواريخ وقذائف هاون من شاحنتين صغيرتين، حيث أظهرت لقطات من الهجمات، سقوط بعض الصواريخ فى مدن مأهولة بالسكان المدنيين.

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