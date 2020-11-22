عاجل.. جبهة تيجراى توقف تقدم القوات الإثيوبية

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جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "العربية"، قال الجيش الإثيوبى إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى دمرت الطرق والجسور المؤدية للجنوب.
وكان الجيش الإثيوبى أديس أبابا أعلن، أمس السبت، السيطرة بالكامل على مدينة "عدى جرات" شمال شرق عاصمة إقليم تيجراى، مؤكدًا أنه يقترب من السيطرة على مدينة مقلى، عاصمة الإقليم ومعقل قادة جبهة تحرير تيجراى.
وتواصل الحكومة الإثيوبية، بقيادة أبى أحمد، هجومًا واسعًا على إقليم تحرير تيجراى شمال إثيوبيا، منذ أسبوعين تقريبًا، تأديبًا للإقليم الذى أجرى انتخابات استقلال محلية وأعلن قادته انفصالهم عن الحكومة المركزية فى أديس أبابا.
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