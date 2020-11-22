إصابات كورونا في اليابان تسجل رقما قياسيا لليوم الرابع على التوالي

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في اليابان رقمًا قياسيًا لليوم الرابع على التوالي، مع تسجيل 2508 حالات، وفقًا لوزارة الصحة اليابانية.

وبهذا الارتفاع وصلت عدد الحالات على الصعيد الوطني إلى 130891 حالة.

وشهدت البلاد أيضًا 11 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 1987 حالة وفاة.

قال رئيس الوزراء يوشيهيد سوجا، إن برنامج الترويج للسفر التابع للحكومة، سيتوقف في النقاط الساخنة لفيروس كورونا للحد من المزيد من الإصابات.

وأضاف سوجا "في المناطق التي تصل فيها زيادة العدوى إلى مستوى معين، سنتخذ إجراءات وقائية أقوى بالتنسيق مع حكام المقاطعات، وسيتم تحديد مناطق وتاريخ الإلغاء المؤقت الأسبوع المقبل".

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، أكبر عدد من الإصابات اليومية حيث بلغت 539 حالة، كما سجلت أوساكا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، ارتفاعًا قياسيًا بلغ 415 حالة إصابة جديدة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 58.1 مليون حالة حتى صباح اليوم (الأحد).

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونًا و143 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 37.2 مليون حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و380 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران .

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

ومع ارتفاع الزيادات عالميًا، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفويضًا طارئًا لاستخدام مخلوط ريجينيرون للأجسام المضادة لعلاج Covid-19 للمرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة.

وتلقى الرئيس دونالد ترامب العلاج المسمى REGEN-COV2، عندما كان مصابا بالوباء الشهر الماضي، وذلك في المستشفى.

قالت إدارة الغذاء والدواء في بيان صحفي إن المخلوط الدوائي قلل من حالات دخول المستشفى المتعلقة بـ Covid-19 وزيارات غرفة الطوارئ في غضون 28 يومًا من العلاج.