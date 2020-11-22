مقتل 14 من الميليشيات الموالية لـ إيران في قصف جوي بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، الأحد، عن سقوط عدد من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات مختلفة، باستهداف جوي على تمركزات لهم في ريف البوكمال شرقي دير الزور.

وقال المرصد السوري، إن هناك خسائر بشرية جراء القصف الجوي مساء أمس، من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال.

وأضاف المرصد أنه قُتِل جراء القصف 14 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، بعد استهداف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة.

كما تسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى انفجارات عنيفة ضربت ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للميليشيات الإيرانية غربي البوكمال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 نوفمبر، غارات جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم تابعة للتحالف الدولي، على بادية موحسن، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.