مقتل 14 من الميليشيات الموالية لـ إيران في قصف جوي بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، الأحد، عن سقوط عدد من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات مختلفة، باستهداف جوي على تمركزات لهم في ريف البوكمال شرقي دير الزور.
وقال المرصد السوري، إن هناك خسائر بشرية جراء القصف الجوي مساء أمس، من قبل طائرات يرجح أنها إسرائيلية على تمركزات للميليشيات الموالية لإيران، بريف البوكمال.
وأضاف المرصد أنه قُتِل جراء القصف 14 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات أفغانية وعراقية، بعد استهداف تمركزات جديدة لهم في تلك المنطقة.
كما تسبب الاستهداف بتدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى انفجارات عنيفة ضربت ريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، نتيجة قصف جوي من طيران مجهول، استهدف بأكثر من 10 غارات مواقع للميليشيات الإيرانية غربي البوكمال.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 نوفمبر، غارات جوية نفذتها طائرات حربية لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم تابعة للتحالف الدولي، على بادية موحسن، ما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، نفت اليوم الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن مقتل إيرانيين من فيلق القدس خلال الغارة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن تواجد إيران في سوريا استشاري ومن يريد الإخلال به سيتلقى ردا حازما.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي، شن غارات جوية على الأراضي السورية، واستهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن بلاده شنت هجمات جوية نوعية وناجحة ضد أهداف تابعة للجيش السوري وفيلق القدس داخل سوريا من منطقة الجولان وحتى دمشق.
وأوضح أدرعي أن ذلك جاء بعد كشف وإحباط مفعول حقل عبوات ناسفة زرعتها خلية تخريبية مكونة من سوريين يقيمون في القرى المجاورة الحدود الاسرائيلية ويعملون بتوجيه إيراني، على حد قوله.
وأضاف أدرعي "استهدفنا مقر قيادة الفرقة السابعة السورية في منطقة جنوب هضبة الجولان والتي يوجه من داخلها عناصر فيلق القدس الإيراني نشاطات إرهابية ضد إسرائيل".
وأكد أنه تم استهداف بطاريات صواريخ أرض جو متقدمة بعد ان أطلقت النار على طائراتنا إسرائيلية الليلة الماضية.
وتابع "استهدفنا 8 أهداف نوعية داخل سوريا وأبرزها: معسكر بقيادة إيرانية يستخدم كمقر قيادة رئيس للقوات الايرانية بالقرب من مطار دمشق الدولي".
كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهداف موقع سري يستخدم لاستضافة شخصيات وبعثات إيرانية رفيعة المستوى جنوب شرق دمشق ويستخدم لمكوث مسؤولين في فيلق القدس.
وزعم أن الغارات الجوية جاءت برسالتين للنظامين الإيراني والسوري هما: "لن نسمح بمواصلة التموضع الإيراني في سوريا عامة وعلى حدودنا على وجه الخصوص"، و"لن نسمح للنظام السوري أن يغض الطرف عن هذا التموضع".
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