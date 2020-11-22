الهند تسجل 501 وفاة و45209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، 501 وفاة و45209 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد تخطى عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، في الهند، أكثر من 9 ملايين إصابة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

واقترب عدد المصابين في العالم من 56 مليون مصاب، بينهم نحو 39 مليون حالة شفاء، وأكثر من مليون و343 ألف حالة وفاة.