نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية قوية تضرب شمال غربي تشيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة كونستيتسيون في تشيلي، هزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.2 درجة منطقة على مسافة 98 كيلومترا، وفقًا لروسيا اليوم.

وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال على عمق 20.14 كيلومتر، وشعر حوالي 10 ملايين شخص بالهزة الأرضية، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في العاصمة سانتياغو.

ولم يذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أي أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت إدارة المياه في تشيلي أن الزلزال لن يتسبب في حدوث تسونامي.

وتعد تشيلي واحدة من الدول، التي تشهد أكثر الحركات الزلزالية، حيث تشكل حدودها الغربية جزءا من "حلقة النار"، وهي منطقة يبلغ طولها 40 ألف كيلومتر ويقع فيها عدد كبير من الزلازل والانفجارات البركانية.