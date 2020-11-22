أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 3 محافظات

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على 3 محافظاتواصلت قوى العدوان ارتكاب خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طيران العدوان 31 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 160 خرقاً في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو 16.

ولفت المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان بالحديدة شملت تحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح وكيلو 16 و48 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي وأكثر من 100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

وفي محافظة صعدة، أشار المصدر إلى مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتين تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي, في حين شن طيران العدوان غارة على مديرية باقم.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 15 غارة على مديرية مدغل وغارة أخرى على مجزر بمحافظة مأرب.

وفي محافظة الجوف، أفاد المصدر أن الطيران المعادي استهدف بثمان غارات منطقة الأقشع بمديرية الحزم و غارتين على المرازيق والخنجر بمديرية خب والشعف.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارتين البقع قبالة نجران و غارتين الشرفة و منطقة الكسارة قبالة نجران.