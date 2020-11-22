أخبار اليمن : إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 58.4 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 58.4 مليونكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين بلغت 58 مليونا و495 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 40 مليونا و468 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و387 ألف وفاة.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن جائحة كورونا تواصل تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم السبت، تراجعاً محدودا مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات، حيث سجلت 581 ألفا و609 إصابات جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,922 حالة وفاة.

وبحسب البيانات الإحصائية لا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (261,790 وفاة)، والبرازيل (169,016 وفاة)، والهند (133,263 وفاة)، والمكسيك (101,373 وفاة)، وبريطانيا (54,626 وفاة).