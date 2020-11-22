مقتل 3 وإصابة آخرين فى انفجار لغم غربى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال المتحدث باسم إقليم هيرات، عبد الأحد والى زاده، إن الحادث وقع لدى مرور مركبة مدنية قرب قافلة تابعة للجيش الوطنى، حيث أسفر انفجار اللغم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وبحسب الوكالة، يأتى الحادث بعد ساعات من استهداف سيارة أجرة ومركبة تابعة للجيش الأفغانى بقنابل مغناطيسية فى العاصمة كابول، صباح اليوم الأحد، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
كما يأتى الحادث غداة هجوم لتنظيم داعش الإرهابى بقذائف الهاون على المنطقة الخضراء فى العاصمة كابول، ما أسفر عن 10 قتلى و51 مصابًا.
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