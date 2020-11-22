اعتقال 5 إسرائيليين فى تظاهرة ضد نتنياهو

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 أشخاص، مساء أمس السبت، للاشتباه فى اعتدائهم على أفرادها وعدد من المدنيين خلال تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرب مسكنه الرسمى فى القدس.





ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلى، شارك فى التظاهر ضد نتنياهو نحو ألفى شخص، موضحة أنه من بين المعتقلين سيدة يشتبه فى أنها ألقت حجرًا صوب حافلة كانت تقل الموقوفين إلى مخفر الشرطة، ما أدى إلى تحطم زجاجها. وأضافت الهيئة، أن أكثر من ألف شخص تظاهروا فى محيط منزل نتنياهو الخاص فى كيساريا، حيث يطالب المحتجون بتنحى نتنياهو منذ أشهر، وذلك لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد فى المحاكمات الجارية منذ مايو الماضى.

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