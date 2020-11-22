قبل رحيل ترامب.. أمريكا وإسرائيل تخططان لـ عمليات سرية ضد إيران

جدة - نرمين السيد - قالت عدة تقارير إعلامية إن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططات لتنفيد "عمليات سرية" وعقوبات اقتصادية ضد إيران فى غضون الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مسعى للضغط على طهران بشأن برنامجها النووى قبل تولى الرئيس المنتخب جو بايدن لزمام الحكم.





وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مسؤولون أمنيون، إنهم "يسعون إلى زيادة الضغط على طهران بشأن برنامجها النووى قبل رئاسة بايدن". فيما أكد تقرير للقناة "13" الإسرائيلية، أن تقييم البلدين للموقف هو "أن طهران لن ترد عسكريًا قبل نهاية ولاية الرئيس ترامب".

الموساد يستعد لعودة بايدن وإيران

وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلى والموساد تستعد لعودة الرئيس المنتخب جو بايدن المتوقعة إلى المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووى 2015، حسب تعهدات بايدن نفسه.

وأضافت القناة "13"، أن الجيش الإسرائيلى والموساد يهدفان إلى العمل مع الولايات المتحدة لتأمين صفقة أكثر ملائمة مع إيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت الإثنين الماضى، عن أن الرئيس الأمريكى ناقش مع كبار مساعديه للأمن القومى مسألة مهاجمة إيران بسبب تطوير أنشطتها النووية، إلا أنهم حذروه من هذه الخطوة التى قد تؤدى إلى صراع أوسع.

إيران تخشى انتقام أمريكى ضد نطنز

وقال 4 مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس ترامب، طلب من كبار مستشاريه معرفة ما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء عسكرى ضد موقع "نطنز" النووى خلال الأسابيع المقبلة، وهو الموقع الذى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا إنه يشهد نشاطًا نوويًا متزايدًا.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إيران تخشى الانتقام الأمريكى أثناء تولى ترامب منصبه حاليا، تحضيرا للإدارة الجديدة التى يتوقع أن تكون أكثر تصالحا مع إيران من ترامب".

وأضافت الصحيفة، أن "إدارة ترامب تخطط لمجموعة من العقوبات واسعة النطاق على إيران، حتى تجعل مسألة العمل المشترك بين الإدارة الجديدة والنظام فى طهران أكثر صعوبة".

ونوه الممثل الخاص لإدارة ترامب فى إيران، إليوت أبرامز، إلى التهديد المحتمل لطهران، قائلاً: "إذا انخرطت إيران ووكلائها فى أنشطة عسكرية وأنشطة إرهابية تقتل الأمريكيين، فسوف يأسفون".