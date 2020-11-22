موديرنا الأمريكية: سعر لقاح كورونا سيتراوح بين 25 - 37 دولارا للجرعة

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس التنفيذى لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، اليوم الأحد، عن الأسعار المتوقعة للقاح فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن سعره سيتراوح بين 10 و25 و37 دولار لكل جرعة من اللقاح.





وبحسب تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، ونقلتها "رويترز"، قال بانسل إن شركة موديرنا ستحدد للحكومات سعرًا يتراوح ما بين 25 و37 دولارًا لكل جرعة من اللقاح الذى حقق نتائج واعدة ويرتقب طرحه خلال أسبوعين، وذلك اعتمادًا على الكمية المطلوبة.

وأضاف رئيس موديرنا: "لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الإنفلونزا الذى يتراوح بين 10 دولارات و50 دولارا".

وكان مسؤول فى الاتحاد الأوروبى، يشارك فى المحادثات مع موديرنا الأمريكية، أعلن منذ الإثنين الماضى، أن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع الشركة لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولارًا للجرعة.

وفى هذا الصدد، قال بانسل: "لم يتم توقيع أى شىء حتى الآن، لكننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أنها مسألة أيام حتى يكون العقد جاهزًا.

وكانت التجارب الإكيلينيكية أكدت أن لقاح موديرنا التجريبى فعال بنسبة 94.5% فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك الشركة الأمريكية المطور الثانى الذى يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير بعد شركة فايزر وشريكتها بيونتيك.