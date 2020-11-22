كورونا يضرب البرلمان التركى.. واحد من بين 6 نواب مصاب بالفيروس

جدة - نرمين السيد - قال موقع "دوفار" التركى، إن ما يقرب من 20 مشرعا فى الوقت الحالى يتلقون العلاج فى منازلهم أو فى المستشفى، أى أن واحد من بين 6 نواب مصاب بالفيروس.

وكان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، قد أعلن زيادة حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا فى تركيا، 8 أضعاف خلال 4 أشهر فقط.