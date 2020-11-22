السودان يخفض أسعار الوقود | تفاصيل

فى ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها السودان، فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن خيرى عبدالرحمن وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف عن خفض أسعار الوقود حيث يصبح سعر البنزين 106 جنيهات للتر من السعر السابق البالغ 120 جنيها اللتر، بتخفيض 14 جنيها للتر.

وأوضح الوزير السوداني أن سعر الجازولين انخفض من 106 جنيهات اللتر إلى 99 جنيها اللتر، لافتا إلى أن سعر البنزين الحكومي المدعوم سينخفض من 56 جنيها للتر الى 54.7 جنيه للتر.

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وكانت قد شهدت أسعار الوقود في السودان ارتفاعًا في نهاية أكتوبر الماضي، حيث صرح وقتها وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف بزيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري.

وقال عبد الرحمن وقتها إن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بقرار وزاري أصدرته وزارة المالية استنادًا على الموازنة المعدلة للعام 2020 والتي تمت إجازتها بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في أغسطس 2020.

وأكد الوزير أن الأسعار الجديدة للبنزين والجازولين ستخضع للمراجعة أسبوعيًا بواسطة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين للمستوردين والمالية وأن السعر الجديد يعتمد على السعر العالمي هبوطًا وصعودًا.

واعتبر الأسعار الجديدة إحدى خطوات أساليب العلاج بالكي، وقال إن ما يترتب عليها يصب في صالح الوطن والمواطن من حدوث وفرة في الأسواق وزوال المعاناة.

ولفت إلى أن عملية استيراد الوقود عبر القطاع الخاص واحدة من أساليب ضمان الحصول على الوفرة في الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة لجأت إليها عبر عطاء معلن وشفاف.

ودعا خيري المواطنين للتعاون مع الوزارة في مسألة التوزيع وضبطه بمحطات الوقود، لتفويت الفرصة على السماسرة ومحاربة السوق السوداء.

وأكد خيري تعامل الحكومة "بمبدأ المنافسة العادلة التي تعود بالخير على الجميع، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف تهريب الوقود السوداني إلى دول الجوار وحرمان السماسرة والمخربين من بيعه للمعدنين الذين سوف يحصلون على الوقود بالأسعار الحرة".