"المنغصات تعجبني".. كلوب يحدد موقفه من قيادة "المانشافت"

استبعد مدرب ليفربول يورغن كلوب تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني حاليا، وذلك ردا على أنباء تحدثت عن كونه أحد المرشحين لخلافة يواكيم لوف الذي تعرض لانتقادات لاذعة في أعقاب هزيمة "المانشافت" أمام إسبانيا الأسبوع الماضي بنتيجة 6-0 في دوري الأمم الأوروبية.

ورغم دعم الاتحاد الألماني للوف بعد الهزيمة القاسية أمام منتخب "الماتادور"، إلا أن تكهنات وتقارير أشارت إلى البحث عن خليفة للمدرب.

ونفى كلوب في تصريحات صحفية قبل لقاء ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، أن يفكر بتدريب المنتخب الألماني في الوقت الراهن، موضحا ذلك بالقول: "ربما أدرب المنتخب في المستقبل، لكن لا وقت لدي حاليا لذلك".

وأضاف: "لدي وظيفة ليست بالسهلة حاليا، وتتطلب تركيزا عاليا من جانبي"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع كلوب قائلا: "لن أبحث حاليا عن تحديات جديدة. صحيح أن هناك بعض المنغصات لكن ذلك يعجبني ولن أترك النادي".

وتعاقد كلوب البالغ من العمر 53 عاما على تدريب ليفربول حتى عام 2024، لكنه سبق وأن أكد عزمه العودة إلى ألمانيا بعد انتهاء عقده.

وكان نجم المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس قال إن كلوب هو المرشح الأنسب لقيادة منتخب "الماكينات الألمانية" خلفا ليواكيم لوف الذي يتولى تدريب الفريق منذ 14 عاما.

وقال ماتيوس لشبكة "سكاي سبورت": "عندما نتحدث عن المرشحين المحتملين فهناك شخص واحد فقط في المستقبل وهو يورغن كلوب".

واسترسل قائلا: "كلوب ناجح للغاية وأنيق ويحظى بنفس الشعبية الكبرى ما بين المعجبين ووسائل الإعلام.. إن مسيرته مازالت مستمرة مع ليفربول، ولكن سيكون لديه وقت لقيادة المنتخب الوطني في غضون سنوات قليلة".