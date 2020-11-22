من G20 .. رئيس الصين يتعهد بمساعدة الدول النامية لتطوير لقاحات رخيصة

وفى خطابه بقمة مجموعة العشرين "G20"، المنعقدة فى الرياض بالتواصل عن بعد، قال شى: "من الضرورى بالنسبة لنا تسريع الإجراءات ودعم تنسيق منظمة الصحة العالمية لجمع الموارد وتوزيع اللقاحات بطريقة منصفة وفعالة".
ووسط سباق عالمى، تسعى الصين لتكون أول دولة فى العالم تنتج لقاحا واسع النطاق ضد كورونا، إذ تتعاون مع 6 بلدان نامية، بما فى ذلك العديد من دول أمريكا اللاتينية، التى تشارك فى المرحلة النهائية من التجارب السريرية لمشروعات مختلفة.
وتتوفر حاليًا أربعة لقاحات من ثلاث شركات صينية فى المرحلة الثالثة من الاختبار، واحد من سينوفاك، واثنان من سينوفارم، وآخر من كانزينو بيولوجيكس.
كما أكد شى على أن "الصين ستواصل الدفاع عن نظام تجارى متعدد الأطراف، قائم على احترام القواعد وشفاف وغير تمييزى ومنفتح وشامل"، داعيًا مجموعة العشرين إلى معارضة الأحادية والحمائية.
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