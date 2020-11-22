صحف تركية: صهر أردوغان اقترض 245 مليار ليرة قبل استقالته

جدة - نرمين السيد - اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية فى عهد الوزير السابق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات آلبيرق، 244.5 مليار ليرة إضافية لسد العجز فى تحصيل إيرادات الموازنة العامة التركية التى بلغت 1.30 تريليون ليرة تركية، حسبما كشفت وسائل إعلام محلية.





وأوضحت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن المبلغ التراكمى لإيرادات الموازنة العامة 1.3 تريليون ليرة، إلا أن الحكومة التركية لم تستطع سوى تحصيل 805.5 مليار ليرة منها، وعجزت عن جمع بقية العائدات التى تقدر بـ 550.7 مليار ليرة، وذلك استنادًا لبيان وزارة الخزانة التركية.

كما كشفت الصحيفة عن أن العجز فى تحصيل الإيرادات دفع الخزانة التركية فى عهد صهر أردوغان، إلى الاقتراض، لتضيف بذلك إلى ديون الخزانة التركية 244.5 مليار ليرة إضافية، فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2020، وهى فترة تولى صهر أردوغان وزيرًا للخزانة والمالية.

وكان الرئيس التركى رجب طيب رجب أردوغان، قبل استقالة صهره ووزير المالية بيرات البيراق بعد انهيار الوضع الاقتصاد فى البلاد، حيث اعترف أردوغان أخيرًا بأزمة حادة يعانيها الاقتصاد التركى، مناشدًا الأتراك لإخرج مدخراتهم مهما كانت ضئيلة من "تحت الوسائد"، وضخها فى البلاد لدفع عجلة الاقتصاد المتعثر.