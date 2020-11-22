رئيس وزراء إيطاليا لقمة العشرين: يجب ألا تؤثر جائحة كورونا على خططنا

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته أمام قمة العشرين المنعقد منذ أمس السبت فى العاصمة السعودية "الرياض"، قال كونتى: "يجب علينا أن نظهر الدور القيادى فى مجموعة العشرين"، مؤكدًا على ضرورة تطبيق اتفاق باريس للمناخ، وبشكل سريع.
ونوه رئيس الوزراء الإيطالى إلى أن قادة مجموعة العشرين "G20" "بحاجة لرؤية جديدة بشأن المستقبل".
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