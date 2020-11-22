البنك الدولى يحذر قادة العشرين : تجاهل الديون يزيد الدول فقرًا

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس، قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، من أن بعض الدول باتت عرضة لزيادة معدلات الفقر فيها، إذا أخفق المجتمع الدولى وقادة "G20" فى تخفيف أعباء الديون عن هذه الدول.





وخلال كلمته فى قمة العشرين "G20" المنعقدة فى العاصمة السعودية، الرياض، يومى السبت والأحد، قال مالباس، إن هذا الإخفاق قد يتسبب بتكرار التخلف عن السداد، الذى حدث بشكل فوضوى فى ثمانينات القرن الماضى، معربًا عن سعادته بالتقدم الذى تم تحقيقه فى مسألتى الشفافية وتخفيف الدين، وطالب بالمزيد.

وأشار رئيس البنك الدولى إلى أن "تحديات الديون باتت متكررة بدرجة أكبر، كما فى تشاد وأنجولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث تظل النظرة المستقبلية لمستويات الفقر قاتمة، فى غياب تخفيف أعباء الديون بشكل دائم".

وكان الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، يوم الجمعة، قد أكد على الالتزام بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع التأكيد أيضا على تمديدها إلى يونيو 2021، حيث تضمن الاتفاق على تفاصيل هذه الاتفاقية.

ومن بين بنود الاتفاق، أن الدول الفقيرة المؤهلة للمبادرة ستتوقع معاملة بالمثل من دائنيها من القطاع الخاص، فى محاولة لتخفيف آثار كورونا على الدول الفقيرة، وهو ما يطغى على ملفات القمة لهذا العام.