وخلال كلمته فى قمة العشرين "G20" المنعقدة فى العاصمة السعودية، الرياض، يومى السبت والأحد، قال مالباس، إن هذا الإخفاق قد يتسبب بتكرار التخلف عن السداد، الذى حدث بشكل فوضوى فى ثمانينات القرن الماضى، معربًا عن سعادته بالتقدم الذى تم تحقيقه فى مسألتى الشفافية وتخفيف الدين، وطالب بالمزيد.
وأشار رئيس البنك الدولى إلى أن "تحديات الديون باتت متكررة بدرجة أكبر، كما فى تشاد وأنجولا وإثيوبيا وزامبيا، حيث تظل النظرة المستقبلية لمستويات الفقر قاتمة، فى غياب تخفيف أعباء الديون بشكل دائم".
وكان الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، يوم الجمعة، قد أكد على الالتزام بمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع التأكيد أيضا على تمديدها إلى يونيو 2021، حيث تضمن الاتفاق على تفاصيل هذه الاتفاقية.
ومن بين بنود الاتفاق، أن الدول الفقيرة المؤهلة للمبادرة ستتوقع معاملة بالمثل من دائنيها من القطاع الخاص، فى محاولة لتخفيف آثار كورونا على الدول الفقيرة، وهو ما يطغى على ملفات القمة لهذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الدولى يحذر قادة العشرين : تجاهل الديون يزيد الدول فقرًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.