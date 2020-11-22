فيديوجراف.. أمريكا تمنح عقارات جديدة لعلاج كورونا الضوء الأخضر

وبحسب تقارير أمريكية، فإن العقار الذى طورته شركة ريجينيرون باستخدام مزيج من الأجسام المضادة "كازيريفيماب، وإيمديفيماب"، وحصل على الضوء الأخضر من الهيئة الأمريكية، كان قد تم استخدامه من قبل فى علاج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقت إصابته بالفيروس.
وتؤكد التجارب السريرية فى مراحلها الأخيرة، أن العقار الجديد نجح بالفعل فى علاج حالات كورونا الخفيفة والمعتدلة، لاسيما بين أولئك المرضى المعرضين للخطر بسبب السن أو التاريخ المرضى، كما يشترط استخدامه للبالغين أكبر من 12 عامًا.
فى الوقت ذاته تؤكد التقارير أنه لا يمكن استخدام العقار الواعد لهؤلاء المرضى الذين يتواجدون داخل المستشفيات أو من يعانون ضائقة تنفسية ويحتاجون للاستخدام الأكسجين الصناعى.
كما أوضح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن تصريحها للدواء الجديد ليس نهائيًا، وإنما لتقييم توازن المخاطر والفوائد المحتملة لاستخدام العقار على نطاق أوسع.
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