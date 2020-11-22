منافسة لقاحات كورونا تشتعل.. سبوتنيك أقل سعرا من فايزر وموديرنا

جدة - نرمين السيد - قال مركز جامالى الروسى لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة المصنع للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، اليوم الأحد، إنه قرر طرح اللقاح بسعر أقل من اللقاحات التى طورتها شركتا فايزر ومودِيرنا الأمريكيتين، وذلك تزامنا مع استعداد صندوق الاستثمار المباشر الروسى للإعلان عن سعر لقاح "سبوتنيك V" الأسبوع المقبل.

وأضاف المركز - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أن السعر المعلن لجرعة لقاح شركة فايزر هو 19.5 دولار أمريكى، بينما طرحت موديرنا سعر الجرعة من 25 إلى 37 دولارا أمريكيا.

وكانت روسيا قد أعلنت فى أغسطس الماضى، تسجيل أول لقاح فى العالم ضد "كوفيد-19"، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "جامالى" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثانى أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومى.