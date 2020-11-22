وزير خارجية فرنسا: التصريحات التركية للتهدئة لا تكفى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما عاد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى مغازلة الاتحاد الأوروبى مع اقتراب موعد القمة الأوروبية المقررة فى 10 ديسمبر المقبل، داعيا إلى الحوار وسط محاصرة العقوبات الأوروبية والأمريكية لنظامه.
وقال أردوغان، فى خطاب مسجل لمؤتمر حزبه الحاكم، إنه :"نتوقع من الاتحاد الأوروبى الإيفاء بوعوده وعدم التمييز ضدنا أو على الأقل عدم التحول إلى أداة للعداوات المفتوحة التى تستهدف بلدنا".
وفى محاولة لاستجداء أوروبا قال أردوغان: "لا نرى أنفسنا فى أى مكان آخر غير أوروبا. نتطلع إلى بناء مستقبل مشترك مع أوروبا".
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