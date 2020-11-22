البرلمان العربي يعلن دعمه للعراق في حربه على الإرهاب

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي التفجير الإرهابي الجبان التي قام به تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، وأدى إلى استشهاد عشرة أفراد وجرح ثمانية، من أفراد الشرطة العراقية والمدنيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من قدرة الحكومة العراقية على مواصلة تصديها بكل حسم للعناصر الإرهابية الضالة، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية العراقية في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية العراقية رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في شهداء هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقال مصدر أمني، إنّ مسلحين شنّوا هجومًا على مركز للشرطة في محافظة صلاح الدين شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى. وأشار المصدر إلى أنّ عبوّة ناسفة وضعت على جانب طريق انفجرت لدى مرور سيارة مدنية.
ولاحقًا أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنّ تسعة أشخاص قتلوا، هم ستة عسكريين وثلاثة مدنيين، وذلك في كمين نفّذه السبت عناصر من تنظيم داعش في منطقة تقع على بعد مئتي كيلومتر شمال بغداد، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.
وقال مصدر في الشرطة للوكالة نفسها، إنّ عبوّة ناسفة وضعت على جانب طريق انفجرت لدى مرور سيارة مدنية. وأطلق مسلّحو التنظيم المتطرف النار على عناصر الشرطة وأعضاء في الحشد الشعبي لدى وصولهم إلى الموقع، بحسب المصدر نفسه.
وقبل أسبوعين شهد العراق انفجار على الطريق في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، أدى إلى مقتل مجموعة من الإرهابيين.
وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التزامه بدعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب.
وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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