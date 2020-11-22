خادم الحرمين الشريفين: نعتزم إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة العربية السعودية تعتزم إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم الأحد، عن حماية الكوكب ضمن قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام افتراضيا.

وأضاف الملك سلمان أن لدى المملكة خطط كبيرة للطاقة المتحدة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى للبلاد.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح أمس، السبت، أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين G20.

وقال الملك سلمان في خطاب بمناسبة ترأس السعودية قمة مجموعة العشرين هذا العام: "يطيب لنا أن نرحب بكم في قمة الرياض، وهي القمة الثانية لهذا العام، ويؤسفنا أننا لم نحظ باستقبالكم في الرياض نظرًا للظروف الصعبة التي نواجهها جميعًا هذا العام".

وأضاف العاهل السعودي: "كان هذا العام عامًا استثنائيًا، حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة".

وتابع: "ما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي".

وقال الملك سلمان: "علينا في المستقبل القريب أن نعالج مواطن الضعف التي ظهرت في هذه الأزمة، مع العمل على حماية الأرواح وسبل العيش".

وأشار إلى أن السعودية لديها خطط مستقبلية في كل المناحي، وخاصة في دعم رواد الاعمال وتعزيز الشمول المالي، وينبغي على السعودية والدول المتعاونة معها ان يتم تعزيز مبدأ الاستدامة، وان السعودية لديها اهداف تتعلق بالتغير المناخي واستخدام انظمة طاقة نظيفة مستدامة، مشيرا الي ان المجتمع الدولى عليه الحفاظ على البيئة وحماياتها.

وتابع الملك سلمان، خلال كلمته في الدولة الت 15 لقمة قادة مجموعة الـ 20، أنه على الدول التنوع الحيوي، مشددا على ضرورة الحفاظ على الكوكب العربي في التجارة والصناعة والاقتصاد فيما بينهم، لافتا الي ان مبادرة الرياض للتطلع الي مستقبل افضل.

وأوضح أن العالم أجمع خلال فترة وجيزة أن جائحة كورونا سببت للعالم أزمة اقتصادية واجتماعية، ما زالت الشعوب تعانى من تلك الصدمة، متابعا أن يجب بذل قصارى الجهود حتى يتم تجاوز هذه الأزمة، من خلال التعاون الدولي، لافتا إلى أن تم التعاهد والساهم من جميع الجهات والدول لمجابهة هذه الجائحة.