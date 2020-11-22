استمرار أبي أحمد في حربه مع تيجراي.. أخطر السيناريوهات التي ستطيح بإثيوبيا وجيرانها

يمثل هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم تيجراي خطوة خطيرة لرئيس وزراء البلاد، آبي أحمد، تدفعه للوراء، بعدما تم تكريمه دوليًا باعتباره أحد الحداثيين والحائز على جائزة نوبل للسلام، وفق ماذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويسمي آبي ما يقوم به بـ"عملية إنفاذ القانون" ، لكنه يخاطر بتعريض بلاده لأخطار كبرى و حالة طوارئ، وأزمة متنامية على مستوى المنطقة، ولاجئين إلى الدول المجاورة، والخوف الأكبر هو تفكك إثيوبيا نفسها كما حدث في يوغوسلافيا، حيث تضم البلاد أكثر من 80 مجموعة عرقية، وأكبرهم جماعة أورومو التي منها آبي أحمد، تليها الأمهرة.

ويمثل الصوماليون العرقيون والتيجراي حوالي 6٪ لكل من السكان البالغ عددهم حوالي 110 مليون نسمة.



وكان هيكل الحكم الفيدرالي في إثيوبيا تحت ضغط كبير بالفعل قبل هذا الانفجار الأخير.

في حين أنه من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى آبي أحمد، فإن قيادة تيجراي - جبهة تحرير تيجراي الشعبية - مخطئة بنفس القدر لأنها سمحت للمنافسات السياسية بالتحول إلى العنف، حيث سيطر التيجراي على السياسة الإثيوبية في العقود التي أعقبت الإطاحة بالدكتاتورية الماركسية المدعومة من الاتحاد السوفيتي لمنجستو هايلي مريم عام 1991.

ولكن بعد وفاة ميليس زيناوي في عام 2012، الزعيم الاستبدادي، فقدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قبضتها على السلطة، ومنذ تولي آبي السلطة في 2018 ، اشتكى قادة تيجراي من التهميش.

وأدى هجوم مميت هذا الشهر على قاعدة للجيش الفيدرالي في ميكيلي، عاصمة تيجراي، إلى التدخل من قبل الحكومة، كما أدى القتال إلى ظهور دعوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري للقتال، لكن ذلك لم يلق بالًا، وما يثير المخاوف أكثر هو أن الانتخابات قد تم تأجيلها بسبب الوباء، ومن المقرر إجراؤها العام المقبل، لكن لا أحد من الجانبين يستمع، ويعكس هذا الصمم في إثيوبيا تراجع تأثير الغرب وإهماله للقرن الأفريقي.

ورفض آبي الدعوات الخارجية لوقف إطلاق النار، ويشدد على أنه يحاول بناء هوية وطنية مشتركة ومواطنة مشتركة تتجاوز السياسات العرقية التي يقول مؤيدوه إنها أعاقت إثيوبيا ويقول منتقدو آبي إن هذا اختصار لديكتاتورية جديدة للمركز.

ويشير المحللون إلى أن الهجوم من غير المرجح أن يحقق النصر السريع الذي يتوقعه آبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجيش الوطني يضم العديد من التيجراي والأقليات الأخرى التي يمكن أن تحذو حذو جبهة تحرير تيجراي، وكلما طالت المدة ، زاد احتمال انتشار عدم الاستقرار داخل إثيوبيا وخارج حدودها.

وأفادت الأنباء بأن منطقة أمهرة المتاخمة لتيجراي تعرضت للقصف الأسبوع الماضي، كما تعرضت إريتريا المجاورة لإطلاق النار، ويقال إن رئيسها، الديكتاتور أسياس أفورقي، يدعم أديس أبابا بدافع العداء للتجراي الذين قادوا حربًا ضد إريتريا استغرقت 20 عامًا، وكان هذا هو إنجاز صنع السلام الذي ساعد آبي في الفوز بجائزة نوبل.

في هذه الأثناء، أصبح السودان، الواقع إلى الغرب، الذي خرج الآن فقط من الاضطرابات التي أعقبت ثورة العام الماضي، المتلقي التعيس لعشرات الآلاف من اللاجئين الفارين.



وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من "أزمة إنسانية واسعة النطاق" قد تضرب المنطقة، ومن جهة أخرى فإن جنوب السودان تعاني من حالة اضطراب دائم، ويمكن أن ينجرف كلا البلدين بسهولة إلى فوضى متجددة.