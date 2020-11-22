حريق في وزارة الصحة الكويتية.. صور

اندلع حريق محدود في وزارة الصحة الكويتية، اليوم، الأحد، مما أسفر عن تلف بعض المستندات المهمة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه في حينه في إحدى الغرف في ديوان عام الوزارة.

وأوضحت الصحة الكويتية أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، وأعلنت عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي طال مرفق هام في إدارة المشتريات بعد تلف عدد من الملفات الهامة.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 140056، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 866 حالة.



وأكدت الصحة الكويتية أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كورونا، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7012 حالة.

وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كورونا، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7012 حالة.

وأشارت إلى ان عدد المسحات التي تم القيام بها في الـ24 ساعة الماضية بلغ 4099 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات 1052001 فحص.

مع تسارع الأنباء عن قرب التصريح بلقاحات معتمدة ضد فيروس كورونا، كشفت مصادر صحية مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية عن أن وزارة الصحة تتابع آخر تطورات اللقاحات التي دخلت مراحل الاختبار الأخيرة، بهدف الاطلاع على نتائجها ومدى حصولها على الاعتمادات الرسمية من المنظمات الصحية العالمية ذات الاختصاص.

وقالت المصادر إن وزارة الصحة الكويتية تراقب عن كثب التطورات المتسارعة لنحو 9 لقاحات دخلت سباق المراحل الأخيرة تمهيدًا لاعتمادها والترخيص لها بعد الاختبارات السريرية، مضيفة أن المنافسة المحتدمة حاليًا بين لقاحات أميركية وألمانية وبريطانية وصينية وروسية وسويدية، مؤكدة أنه لن يتم استيراد أي لقاحات غير معتمدة من الوكالة الأوروبية للأدوية ، أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.