ترامب: التحيز وعدم العدل سبب انسحابنا من اتفاق المناخ

أكد الرئيس الأمريكي المنتهيبة ولايته دونالد ترامب، أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، جاء نظرًا لأنها غير عادلة ومتحيزة.

وقال ترامب في كلمة له خلال قمة العشرين، إن بلاده عملت على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون.

وأضاف أنه بلاده يمكنها حماية الأعمال وخلق وظائف جديدة، موضحا استثمار واشنطن لأكثر من 38 مليار دولار على البنية التحتية للمياه.

وأوضح ترامب أن قدرة الكهرباء المتجددة لدى أمريكا زادت بأكثر من 30% على مدار الـ3 سنوات الماضية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الإشراف البيئي التزام مقدس في ظل إدارته، مستطردا أن بلاده حظيت بالهواء الأنظف على الكوكب.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن آثار جائحة كورونا يجب ألا تؤثر على خطط العالم في مكافحة تغير المناخ.

وقال كونتي في كلمة له بقمة العشرين، اليوم الأحد، إنه يجب أن نطبق بشكل سريع اتفاق باريس للمناخ، لافتا إلى ضرورة رؤية جديدة بشأن المستقبل.

وأضاف: "بدورنا كمجموعة العشرين يجب أن نظهر الدور القيادي خلال تغير المناخ".

فيما أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، أنهم يسعون إلى معالجة آثار التغيير المناخي، مشيرا إلى أنهم يهدفون إلى تخفيف الغازات الدفيئة إلى الصفر.

من جانبه، قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، إنه يجب على قادة مجموع العشرين خلق نماذج اقتصادية تدعم الازدهار.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قال إن المملكة العربية السعودية ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.

جاء ذلك خلال كلمة له اليوم، الأحد، عن حماية الكوكب ضمن قمة العشرين التي تستضيفها المملكة هذا العام افتراضيا.

وأضاف الملك سلمان أن لدى المملكة خطط كبيرة للطاقة المتحدة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى للبلاد.