نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة غير معلنة.. مسؤولا أمريكيا يصل تايوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية في تايوان، اليوم الأحد، أن مسؤولًا أمريكيًا وصل إلى الجزيرة، قائلة، إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل لأن الرحلة لم يتم الإعلان عنها، رغم أنها نفت تقريرًا إعلاميًا عن وجود رئيس وكالة المخابرات المركزية في المدينة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ردت الصين، التي تزعم أن تايوان التي تديرها ديمقراطية على أنها أراضيها، بغضب عندما جاء وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار إلى تايبيه في أغسطس، تلاه وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كيث كراش في سبتمبر، حيث أرسل طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة في كل مرة.

عززت إدارة الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، دعمها لتايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الجديدة، مما أثار قلق الصين.

وامتنعت سفارة الولايات المتحدة الفعلية في تايبيه عن التعليق.

الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تطالب بها الصين، لكنها أكبر داعم ومورد دولي للأسلحة في الجزيرة الديمقراطية.

وقال رئيس مجلس الدولة التايواني سو تسنج تشانج الأسبوع الماضي، إن أندرو ويلر، رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية على مستوى مجلس الوزراء، سيزور تايوان. وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن من المرجح أن تكون الرحلة الشهر المقبل.