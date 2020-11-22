نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي 140056.

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمرها الصحفي اليومي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 126534 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ورصدت وزارة الصحة الكويتية، 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 782 حالة.