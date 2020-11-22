ترامب لقمة العشرين:  انسحبنا من اتفاقية المناخ لأنها غير عادلة!

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ كان لأنها اتفاقية "غير عادلة ومتحيزة" لأجل حماية العمال الأمريكيين من هذه الاتفاقية.





وفى كلمته خلال قمة العشرين "G20" المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم، أشار الرئيس الأمريكى ترامب، إلى أنه تم العمل على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، قائلاً: "خلال إدارتى فإن الإشراف البيئى هو إلتزام مقدس، على مدى السنوات الأربعة الماضية". وأضاف: "قطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين أنظف هواء وأنظف مياه على هذا الكوكب". وشدد ترامب لزعماء القمة، على أنه "يمكننا حماية الأعمال وخلق وظائف جديدة"، وذلك فى إشارة إلى القدرة على مواجهة آثار وتحديات جائحة كورونا.

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