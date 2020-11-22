ترامب منزعج وغاضب .. تقارير: الرئيس الأمريكي تجاهل قمة العشرين للعب الجولف

انزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التقارير الإخبارية التي قالت إنه أنهى جزءًا من اجتماع مجموعة العشرين الافتراضي يوم السبت؛ من أجل لعب الجولف، بدلًا من ذلك.
وكتب ترامب على تويتر، صباح اليوم الأحد: "لقد وصلت للتو إلى قمة العشرين الافتراضية، كان هنا أمس أيضًا (مبكرًا) ، لكن بعض وسائل الإعلام المزورة فشلت في الإبلاغ عن الموضوع بدقة - كالعادة، خطابي متاح (قالوا إنني لم ألقي خطابًا).
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وأفادت العديد من المنافذ، بما في ذلك نيويورك تايمز و ذا جارديان، أن ترامب شارك لفترة وجيزة يوم السبت قبل نقل الموكب إلى ممتلكاته في ستيرلينج بولاية فيرجينيا.
وتخطى مناسبة جانبية بعنوان "التأهب للوباء والاستجابة له"، حيث كان من بين المتحدثين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولم يُصدر البيت الأبيض خطابه، على الرغم من قول شبكة CNN وغيرها من وسائل الإعلام إنهم طلبوا ذلك.
وذكرت صحيفة ذا جارديان، التي تمكنت من الحصول على تصريحات ترامب، أن الرئيس نقل إنكاره لنتائج الانتخابات الرئاسية إلى الساحة العالمية عندما خاطب قادة العالم.
ورد أن ترامب قائلا: "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أعمل معك، وأنا أتطلع إلى العمل معك مرة أخرى لفترة طويلة".
وتباهى أيضًا بعملية Warp Speed ، وهي حملة الحكومة الأمريكية من أجل لقاح لفيروس كورونا، والتي مولت فقط واحدًا من اثنين من المرشحين الناجحين.
ومع ذلك، لا يزال ترامب ينال الفضل في الحصول على لقاح فايزر على الرغم من أن الشركة لم تأخذ أموالًا حكومية.
وقال أحد المصادر لصحيفة ذا جارديان: " كان خطابه الشاذ، تحدث الجميع عن مسائل الحياة والموت العالمية"
جاء في قراءة البيت الأبيض لتصريحاته أن ترامب "سلط الضوء على كيفية قيام الولايات المتحدة بحشد كل مورد تحت تصرفها للرد على الأزمة، وكذلك الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق للولايات المتحدة على أساس التخفيضات الضريبية والتنظيمية، واستقلال الطاقة، وصفقات التجارة العادلة".
وتحدث عن الإجراءات العدوانية وتدابير السلامة التي اتخذتها الولايات المتحدة لحماية العلاجات الرائدة الضعيفة والرائدة وتطوير اللقاحات والعلاجات بسرعة قياسية، ما سينقذ ملايين الأرواح، كما جاء في البيان.
وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة - حيث يوجد في الولايات المتحدة الآن 12.2 مليون حالة مع أكثر من 256000 حالة وفاة.
وأمضى ترامب الأسبوعين منذ دعوة الرئيس المنتخب جو بايدن بعيدًا عن الأنظار.
ولقد ظهر ثلاث مرات في المناسبات الرسمية ، لكنه أمضى جزءًا من كل يوم عطلة نهاية الأسبوع في ملعب الغولف في فيرجينيا.
وقد أمضى الكثير من الوقت على تويتر، حيث يواصل نشر نظريات المؤامرة حول كيفية فوزه بالسباق، وفقا لما ادعته الصحف العالمية.
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