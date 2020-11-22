ترامب منزعج وغاضب .. تقارير: الرئيس الأمريكي تجاهل قمة العشرين للعب الجولف

انزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التقارير الإخبارية التي قالت إنه أنهى جزءًا من اجتماع مجموعة العشرين الافتراضي يوم السبت؛ من أجل لعب الجولف، بدلًا من ذلك.

وكتب ترامب على تويتر، صباح اليوم الأحد: "لقد وصلت للتو إلى قمة العشرين الافتراضية، كان هنا أمس أيضًا (مبكرًا) ، لكن بعض وسائل الإعلام المزورة فشلت في الإبلاغ عن الموضوع بدقة - كالعادة، خطابي متاح (قالوا إنني لم ألقي خطابًا).

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وأفادت العديد من المنافذ، بما في ذلك نيويورك تايمز و ذا جارديان، أن ترامب شارك لفترة وجيزة يوم السبت قبل نقل الموكب إلى ممتلكاته في ستيرلينج بولاية فيرجينيا.

وتخطى مناسبة جانبية بعنوان "التأهب للوباء والاستجابة له"، حيث كان من بين المتحدثين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولم يُصدر البيت الأبيض خطابه، على الرغم من قول شبكة CNN وغيرها من وسائل الإعلام إنهم طلبوا ذلك. وذكرت صحيفة ذا جارديان، التي تمكنت من الحصول على تصريحات ترامب، أن الرئيس نقل إنكاره لنتائج الانتخابات الرئاسية إلى الساحة العالمية عندما خاطب قادة العالم. ورد أن ترامب قائلا: "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أعمل معك، وأنا أتطلع إلى العمل معك مرة أخرى لفترة طويلة". وتباهى أيضًا بعملية Warp Speed ​​، وهي حملة الحكومة الأمريكية من أجل لقاح لفيروس كورونا، والتي مولت فقط واحدًا من اثنين من المرشحين الناجحين. ومع ذلك، لا يزال ترامب ينال الفضل في الحصول على لقاح فايزر على الرغم من أن الشركة لم تأخذ أموالًا حكومية. وقال أحد المصادر لصحيفة ذا جارديان: " كان خطابه الشاذ، تحدث الجميع عن مسائل الحياة والموت العالمية"