حجز موعد في المرور السعودي إلكترونيًا 1442 | دليلك الشامل

حجز موعد في المرور بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا عبر منصة أبشر أصبح متاحاً الآن من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة والبسيطة، حيث أصبح بإمكان أي مواطن سعودي أن يقوم بحجز موعد للذهاب لمصلحة المرور إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى مكتب المرور، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية ومنصة أبشر بهدف تسهيل حصول كافة المواطنين على خدماتهم واستفساراتهم ولتخفيف حالات الازدحام والتكدس في بعض المصالح الحكومية حفاظاً على حياة المواطنين خاصة بعد انتشار فيرس كورونا، فما على المواطن الذي يرغب في حجز موعد بالمرور سوى اتباع الخطوات التي سنتعرف عليها في حيثيات هذا المقال.

حجز موعد في المرور السعودي

حجز موعد في المرور السعودي هي عبارة عن خدمة إلكترونية مُقدمة من وزارة الداخلية لكافة المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن لكافة المواطنين السعوديين القيام بحجز موعد في أي فرع من فروع المرور بالمملكة بهدف الحصول على خدمة ما.

حيث تتمثل الخدمات التي يمكن للمواطن أن يحصل عليها عند حجز المعد في الآتي:

يمكن للمواطن أن يقوم بحجز موعد في المرور بهدف القيام ب(طباعه ورقه تقدير حادث مروري – إصدار تصاريح السلامة المرورية – استبدال لوحات المركبة – طباعه تقرير حادث مروري – إنهاء أجراء حادث مروري).

كما يوجد العديد من الخدمات الأخرى مثل (خدمة تعديل بيانات المركبة – خدمة تجديد رخصه قياده – خدمة تغيير وضع المركبة – خدمة إصدار رخصه قياده – خدمة تصدير مركبه للخارج – خدمة تجديد رخصه سير – خدمة إصدار رخصه سير بدل تآلف أو بدل فاقد) وغيرها من الخدمات المرورية الأخرى.

كما تعتبر هذه الخدمة من أهم وأفضل الخدمات الإلكترونية المُقدمة من منصة ابشر، حيث تعمل علي توفير أكبر قدر من الراحة والوقت من خلال تجميع كافة الخدمات والتعاملات الحكومية الخاصة بهيئة المرور في مكان واحد يمكن لمئات المواطنين الاستفادة منه في وقت واحد، ولكن لابد من ملاحظة أنه يجب على كافة المواطنين القيام بفتح حساب في منصة أبشر الإلكترونية.

منصة أبشر

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بهدف مساعدة كافة المواطنين السعوديين المقيمين بداخل المملكة أو الوافدين من الخارج، حيث تبذل المنصة قصارى جهدها لتُسهيل على كافة المواطنين الحصول على جميع المعاملات والخدمات الإلكترونية الخاصة بهم إلكترونيًا بدون الحاجة إلى مراجعة الإدارات أو الذهاب إليها مما يساعد على توفير أكبر قدر من الوقت والجهد، كما تعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها المواطنين في الانتظار في الطوابير والزحام الذي تشهده الإدارات يوميًا مما يساعد على سرعة الأداء.

كما تعمل المنصة بشكل كبير على الربط بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة بشكل إلكتروني لتُمكن المواطنين من الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر، كما تتميز المنصة بتقديمها لكافة الخدمات الإلكترونية مجاناً وبدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية على مدار 24 ساعة في أي زمان ومكان.

كما تعمل المنصة على توفير العديد من الخدمات الخاصة بهيئة المرور التي تتمثل في:

خدمة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر موقع أبشر.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة أو رقم الهوية.

الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة بالمملكة.

حجز موعد مرور بكافة الفروع الموجودة بالمملكة العربية السعودية.

إصدار رخصه قيادة بدل تآلف أو بدل فاقد للمركبة، وغيرها من الخدمات المرورية الأخرى.

طريقة حجز موعد في المرور عن طريق أبشر

أصبح بإمكان المواطنين السعوديين من أصحاب المركبات القيام بحجز موعد في المرور عبر منصة أبشر، فما على المواطن الراغب في حجز موعد سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “أبشر للأفراد”.

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانات المخصصة لهم بشكل دقيق.

بعد ذلك يقوم بالنقر على زر “تسجيل الدخول”.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يقوم المواطن باختيار أيقونة “الاستعلامات الإلكترونية”، ومنها يقوم باختيار أيقونة “خدمات المواعيد”.

ثم يقوم بعد ذلك باختيار خدمة “مواعيد المرور”.

ثم الضغط على زر “الانتقال لخدمة المواعيد”

ثم يتم الضغط على أيقونة “حجز موعد جديد”.

بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد نوع الخدمة التي يرغب المواطن بها.

ثم يقوم بالنقر على زر “التالي”.

سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال الفرع الذي يرغب العميل في تلقي الخدمة من خلاله، يقوم المواطن بتحديد الفرع ثم يضغط على زر “اختيار”.

سيقوم النظام بالانتقال إلى صفحة إدخال بيانات الموعد، حيث يقوم المواطن بتحديد الموعد المناسب من بين كافة المواعيد المتاحة.

ثم يقوم بالضغط على “حجز”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة تأكيد الموعد يقوم المواطن بمراجعة البيانات المُدخلة ثم يقوم بالنقر على زر “التأكيد على بيانات الموعد”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بشكل سليم سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بتذكرة الموعد الذي تم حجزه، يقوم المواطن بالضغط على زر “طباعة” ليتمكن من الحصول على التذكرة.

بعد تأكيد حجز الموعد بنجاح يقوم المستفيد بتحضير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام المعاملة التي يرغب في القيام بها ثم يقوم بالتوجه إلى مكتب المرور في الموعد المحدد له لإتمام الخدمة بنجاح.

رقم المرور السعودي

قامت مصلحة المرور بالمملكة العربية السعودية بوضع رقم للإدارة العامة للمرور هو “0114092446“، كما تم ضع أرقام لكافة فروع هيئة المرور في المملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الأرقام في الآتي:

يمكن للمواطن التواصل مع فرع مرور المدينة المنورة عبر رقم “ 0148364200 “.

“. رقم مرور مدينة الرياض هو “ 011441111 “.

“. كما يمكن التواصل مع مرور مدينة الطائف عبر رقم “ 0127468666 “.

“. أو يمكن التواصل مع هيئة مرور مدينة جدة من خلال رقم “ 0126716385 ، 0125600449 “.

، “. رقم هيئة المرور فرع مدينة الجوف هو” 0146241646 “.

“. كما يمكن الحصول على الخدمات المقدمة من مرور الحدود الشمالية عبر رقم “ 0175321760 “

“ رقم مرور عسير هو “017224222236“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الخاصة بخدمة حجز موعد في المرور السعودي، حيث تعرفنا على خطوات حجز الموعد عن طريق منصة أبشر بالخطوات، كما تعرفنا على أرقام فروع الإدارة العامة في المرور بالمملكة العربية السعودية.