أمريكا تسجل 177 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للجامعة، "سجل الأطباء فى الولايات المتحدة 177.552 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تم تسجيل الحد الأقصى للزيادة اليومية الجمعة الماضى، بواقع أكثر من 187 ألف إصابة جديدة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت وسائل الإعلام الأجنبية نقلا عن جامعة هوبكنز، أمس السبت، أنه "تم اكتشاف 195.542 حالة إصابة فى الولايات المتحدة"، لكن بيانات يوم السبت لم تظهر على موقع الجامعة.

وبحسب الجامعة، فإنه "منذ بداية الوباء فى البلاد، تم تسجيل أكثر من 12 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 255 ألف شخص، فيما سجل تعافى أكثر من 4.5 مليون شخص".

وتشير الإحصائيات العالمية إلى تسجيل أكثر من 58 مليون إصابة بالفيروس، ووفاة أكثر من 1.3 مليون شخص نتيجة الإصابة بـ"كوفيد – 19".