العراق يتعاقد على 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا مع كوفاكس

قال المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية رياض عبد الأمير، إن سلطات الرقعي وقعت اتفاقية مع مرفق الوصول العالمي للقاح كوفاكس ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 لتلقي ثمانية ملايين جرعة من لقاح محتمل، وفقا لما تم اعلانه اليوم الأحد.

ووقع العراق اتفاقية مع مرفق كوفاكس COVAX، عضو التحالف العالمي للقاحات والتحصين ( جافي GAVI)؛ لتوفير لقاحات إلى 20 في المائة من سكان العراق، بما يقدر بـ حوالي 8 ملايين جرعة من أي لقاح، وفقا لما صرح به الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مضيفا "وافقت عليها منظمة الصحة العالمية بعد الانتهاء من جميع الفحوصات العلمية".

وحتى الآن، أكد العراق تسجيل أكثر من 535000 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بما في ذلك أكثر من 465000 حالة تعافي وحوالي 12000 حالة وفاة ذات صلة.